Сегодня Всемирный день пчел

Цель Всемирного дня пчел - привлечь внимание человечества к исчезновению пчел, информировать население о важной глобальной роли пчел, дать разъяснения о возможных путях их защиты.

Резолюция об учреждении Дня пчел была принята членами Второго комитета единогласно. Еще в 1960-х годах.

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Решение об установлении такого дня приняли делегаты Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году.

Напомним, по мнению экологов, бесконтрольная обработка полей в Украине пестицидами вызывает аллергию, отравления и рак у местных жителей, а также приводит к гибели пчел в хозяйствах, расположенных рядом. Недавно, Минагрополитики сократило срок согласования внеплановой проверки инспекторами Госпродпотребслужбы в случае отравления пчел пестицидами с нескольких недель до одних суток.

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