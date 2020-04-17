В Киевской области запретили посещать кладбища до улучшения эпидситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киевской области закрыли для посещения кладбища на территории городов, сел и поселков. Запрет будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"О сегодняшнем решении Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. О дополнительных мерах для предотвращения угрозы, обеспечения безопасности и здоровья граждан и предотвращения распространения на территории области коронавирусной болезни. На заседании сегодняшней комиссии, по результатам селектора, который проводился с участием глав районных государственных администраций, с участием мэров городов на территории Киевской области и руководителей объединенных территориальных общин, принято решение закрыть для посещения кладбища на территории городов, поселков и сел Киевской области" - сказал Василий Володин.
Он отметил, что этот запрет не касается захоронений, в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина.
"Это решение вступило в силу немедленно и продлится до улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому призываю граждан воздержаться сейчас от посещений кладбищ", - добавил Василий Володин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничат доступ к кладбищам.