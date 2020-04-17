На Київщині заборонили відвідувати кладовища до покращення епідситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Київщині закрили для відвідування кладовища на території міст, сіл та селищ. Заборона діятиме до покращення епідеміологічної ситуації. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Про сьогоднішнє рішення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про додаткові заходи для відвернення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширення на території області коронавірусної хвороби. На засіданні сьогоднішньої комісії, за результатами селектору, який проводився за участю голів районних державних адміністрацій, за участю мерів міст на території Київської області та керівників об’єднаних територіальних громад, прийнято рішення закрити для відвідування кладовища на території міст, селищ та сіл Київської області”, - сказав Василь Володін.
Він зазначив, що ця заборона не стосується поховань, відповідно до норм, встановлених на час дії карантину.
“Це рішення набуло чинності негайно та триватиме до покращення епідеміологічної ситуації. Тому закликаю громадян утриматись зараз від відвідувань кладовищ”, - додав Василь Володін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві обмежать доступ до кладовищ.