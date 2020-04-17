У столиці відзавтра обмежують доступ до кладовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Відзавтра у Києві буде обмежений доступ до кладовищ, виключення стосуватимуться лише поховань. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Із завтрашнього дня буде обмежений доступ до міських кладовищ. Виключення будуть лише для поховань, з дотриманням норм, встановлених під час карантину", - сказав Кличко.
Також він нагадав, що відучора посилений контроль для в’їзду до Києва.
Як повідомлялося в УНН раніше, з четверга 16 квітня по понеділок, 20 квітня, всі транспорті засоби, які перевозять більше 3 осіб, будуть проходити термометрію при в’їзді до Києва.