Кличко розповів, яким буде посилений контроль на в’їзді у столицю з 16 по 20 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З четверга 16 квітня по понеділок 20 квітня всі транспорті засоби, які перевозять більше 3 осіб, будуть проходити термометрію при в’їзді до Києва. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Хочу зазначити, що з черверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в’їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов’язкова термометрія пасажирів, що прямують в столицю. Це стосується автобусів, грузо-пасажирського, легкового транспорту, що перевозять більше 3 людей включно з водієм”, - сказав Кличко.
Також він нагадав, що в поминальні дні всі кладовища міста будуть закриті.
Нагадаємо, на Київщині запроваджують додаткові обмежувальні заходи під час карантину і обмежують пересування людей на свята.