Кличко рассказал, каким будет усиленный контроль на въезде в столицу с 16 по 20 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С четверга 16 апреля по понедельник 20 апреля все транспортные средства, которые перевозят более 3 человек, будут проходить термометрию при въезде в Киев. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Хочу отметить, что с черверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия пассажиров, направляющихся в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского, легкового транспорта, перевозящих более 3 человек, включая водителя", - сказал Кличко.
Также он напомнил, что в поминальные дни все кладбища города будут закрыты.
Напомним, в Киевской области вводят дополнительные ограничительные меры во время карантина и ограничивают передвижение людей на праздники.