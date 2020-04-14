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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 2626 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 20259 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Кличко рассказал, каким будет усиленный контроль на въезде в столицу с 16 по 20 апреля

Кличко рассказал, каким будет усиленный контроль на въезде в столицу с 16 по 20 апреля

Киев  •  УНН

 • 16678 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. С четверга 16 апреля по понедельник 20 апреля все транспортные средства, которые перевозят более 3 человек, будут проходить термометрию при въезде в Киев. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Хочу отметить, что с черверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия пассажиров, направляющихся в столицу. Это касается автобусов, грузо-пассажирского, легкового транспорта, перевозящих более 3 человек, включая водителя", - сказал Кличко.

Также он напомнил, что в поминальные дни все кладбища города будут закрыты.

Напомним, в Киевской области вводят дополнительные ограничительные меры во время карантина и ограничивают передвижение людей на праздники.

Украинские Национальные Новости

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