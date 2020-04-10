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На Київщині посилюють карантин: на вихідних максимально обмежать пересування

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Київщині запроваджують додаткові обмежувальні заходи під час карантину і обмежують пересування людей на свята. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Київської ОДА в Facebook.

“Сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вказано, що від початку карантину в Київській області зафіксували 140 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі й у 10 дітей. Також було виявлено 583 випадки підозри на інфікування, ще 1607 осіб знаходяться під медичним наглядом. Померло 6 людей.

“Епідемічна ситуація ускладнюється з кожним днем. Фахівці очікують пік захворювань в області з 11 по 20 квітня. Щоб стримати цю хвилю, комісія вирішила: рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13:00 суботи 11 квітня 2020 року до 6:00 13 квітня 2020) та з 13:00 18 квітня 2020 до 6:00 21 квітня 2020). Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей. Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах. Обмежити доступ громадян до місць поховань та із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках”, - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що якщо на підприємствах виявили коронавірус - воно має на 14 днів піти на ізоляцію та скласти план ліквідації вогнища захворювання.

Вказано, що мешканців області потрібно поінформувати про відповідальність за порушення правил, а також порекомендувати їм залишатись вдома, якщо вони помітили у себе ознаки ГРВІ.

Нагадаємо, якщо жителі Київщини не будуть самоізольовуватися - є ризики, що карантин буде продовжуватись до осені.

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