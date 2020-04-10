В Киевской области усиливают карантин: на выходных максимально ограничат передвижение

"Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что с начала карантина в Киевской области зафиксировали 140 случаев заболевания коронавирусом, в том числе и у 10 детей. Также было выявлено 583 случая подозрения на инфицирование, еще 1607 человек находятся под контролем. Умерло 6 человек.

"Эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля. Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила: рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 года до 6:00 13 апреля 2020 года) и с 13:00 18 апреля 2020 года до 6:00 21 апреля 2020 года). Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей. Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях. Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем двое людей и в защитных масках", - указано в сообщении.

Также отмечается, что если на предприятиях обнаружили коронавирус - оно должно на 14 дней пойти на изоляцию и составить план ликвидации очага заболевания.

Указано, что жителей области нужно проинформировать об ответственности за нарушение правил, а также порекомендовать им оставаться дома, если они заметили у себя признаки ОРВИ.

Напомним, если жители Киевской области не будут самоизольовуватися - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.