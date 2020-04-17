В столице с завтрашнего дня ограничивают доступ к кладбищам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. С завтрашнего дня в Киеве будет ограничен доступ к кладбищам, исключения будут касаться только захоронений. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение будут только для захоронений, с соблюдением норм, установленных во время карантина", - сказал Кличко.
Также он напомнил, что со вчерашнего дня усиленный контроль для въезда в Киев.
Как сообщалось в УНН ранее, с четверга 16 апреля по понедельник, 20 апреля, все транспортные средства, которые перевозят более 3 человек, будут проходить термометрию при въезде в Киев.