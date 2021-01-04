В Киевской области за выходные произошло более 40 ДТП, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 1-3 января, произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные (в Киевской области - ред.) произошла 41 ДТП, из них 8 ДТП - с травмированными, 8 человек получили травмы и 1 человек погиб", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, в Фастовском районе на автодороге "Фастовец-Киев" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Напомним, в Киевской области за первый день нового года, 1 января, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.