На Київщині зіткнулись два легковики: постраждало п’ятеро людей

Так, за попередніми даними, водій Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з авто Skoda.

У результаті зіткнення п’ятеро пасажирів обох автівок отримали тілесні ушкодження та шпиталізовані до лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, повідомили правоохоронці.

Поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня в столиці було складено 25 адміністративних протоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.