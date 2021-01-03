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На Київщині зіткнулись два легковики: постраждало п’ятеро людей

Київ • УНН

 • 15963 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Фастівському районі на автодорозі Фастівець-Київ сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждало п’ятеро людей. За попередньою інформацією, водій однієї з автівок не впорався з керуванням. Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.

На Київщині зіткнулись два легковики: постраждало п’ятеро людей

Так, за попередніми даними, водій Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з авто Skoda.

У результаті зіткнення п’ятеро пасажирів обох автівок отримали тілесні ушкодження та шпиталізовані до лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, повідомили правоохоронці.

Поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня в столиці було складено 25 адміністративних протоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.

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