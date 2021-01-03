В Киевской области столкнулись две легковушки: пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Фастовском районе на автодороге Фастовец-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. По предварительной информации, водитель одной из машин не справился с управлением. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.
Так, по предварительным данным, водитель Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda.
В результате столкновения пятеро пассажиров обоих автомобилей получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщили правоохранители.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в столице было составлено 25 административных протоколов на водителей за управление с признаками опьянения.