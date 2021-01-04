На Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП, є жертва

"За вихідні (на Київщині - ред.) сталася 41 ДТП, з них 8 ДТП - з травмованими, 8 осіб отримали травми та 1 людина загинула", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, у Фастівському районі на автодорозі "Фастівець-Київ" сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждало п’ятеро людей.

Нагадаємо, у Київській області за перший день нового року, 1 січня, сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.