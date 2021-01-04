На Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 1-3 січня, сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні (на Київщині - ред.) сталася 41 ДТП, з них 8 ДТП - з травмованими, 8 осіб отримали травми та 1 людина загинула", - повідомили у пресслужбі.
Як повідомлялося, у Фастівському районі на автодорозі "Фастівець-Київ" сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої постраждало п’ятеро людей.
Нагадаємо, у Київській області за перший день нового року, 1 січня, сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.