В Киевской области за выходные произошло почти 60 ДТП

"За субботу произошло 34 ДТП с которых один человек травмировался. За воскресенье произошло 25 ДТП с одним пострадавшим", - сказал Жукович.

Напомним, в Киевской области у пострадавшего в результате ДТП водителя обнаружили при себе наркотическое средство "Метадон".

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием 4 автомобилей, все они получили серьезные механические повреждения.