В Киевской области за выходные произошло почти 60 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киевской области за субботу и воскресенье произошло почти 60 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"За субботу произошло 34 ДТП с которых один человек травмировался. За воскресенье произошло 25 ДТП с одним пострадавшим", - сказал Жукович.
Напомним, в Киевской области у пострадавшего в результате ДТП водителя обнаружили при себе наркотическое средство "Метадон".
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием 4 автомобилей, все они получили серьезные механические повреждения.