На Київщині за вихідні сталося майже 60 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Київській області за суботу та неділю сталося майже 60 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"За суботу сталося 34 ДТП з яких одна людина травмувалася. За неділю сталося 25 ДТП з одним потерпілим", - сказав Жукович.
Нагадаємо, на Київщині у постраждалого внаслідок ДТП водія виявили при собі наркотичний засіб "Метадон".
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві на проспекті Соборності сталася ДТП за участі 4 автомобілів, всі вони отримали серйозні механічні пошкодження.