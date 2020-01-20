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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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На Київщині за вихідні сталося майже 60 ДТП

Київ • УНН

 • 20650 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Київській області за суботу та неділю сталося майже 60 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.

На Київщині за вихідні сталося майже 60 ДТП

"За суботу сталося 34 ДТП з яких одна людина травмувалася. За неділю сталося 25 ДТП з одним потерпілим", - сказав Жукович.

Нагадаємо, на Київщині у постраждалого внаслідок ДТП водія виявили при собі наркотичний засіб "Метадон".

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві на проспекті Соборності сталася ДТП за участі 4 автомобілів, всі вони отримали серйозні механічні пошкодження.

Українські Національні Новини

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