На Киевщине утонул священнослужитель с 4-летней дочерью

58-летний мужчина пошел купаться к затопленному карьеру в с.Щербакы со своей дочерью и утонул.

“Отца и младшую сестренку увидел старший сын священника, когда пошел на их поиски. Парень начал звать на помощь, люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь и из воды вытащили мужчину с дочкой уже без признаков жизни”, — указано в сообщении.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы. Работники полиции выяснили, что священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой (парень отдыхал там с друзьями). В то время когда все собрали вещи, мужчина взял младшую дочь и пошел прогуляться. Через некоторое время их и нашел старший сын священнослужителя.

Устанавливаются причины смерти и выясняются свидетели и очевидцы происшествия.

Напоминаем, полицейскому объявили подозрение за смертельное ранение посетителя в супермаркете.