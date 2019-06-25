На Київщині втопився священнослужитель з 4-річною дочкою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На Білоцерківщині втопився священнослужитель з 4-річною дочкою, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Київській області.
58-річний чоловік пішов купатися до затопленого кар’єру в с.Щербаки зі своєю донькою та потонув.
“Батька та молодшу сестричку побачив старший син священика, коли пішов на їх пошуки. Хлопець почав гукати на допомогу, люди, які відпочивали неподалік, викликали швидку медичну допомогу та з води витягли чоловіка з донькою вже без ознак життя”, — вказано у повідомленні.
На місце події працювала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, патрульної поліції та водолази. Працівники поліції з’ясували, що священик разом з дружиною та двома дітьми приїхали на машині до затопленого кар’єру, щоб забрати старшого сина додому (хлопець відпочивав там з друзями). В той час коли всі зібрали речі, чоловік взяв молодшу доньку та пішов прогулятися. Через деякий час їх і знайшов старший син священнослужителя.
Наразі встановлюються причини смерті та з’ясовуються свідки і очевидці події.
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