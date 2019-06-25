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Поліцейському оголосили підозру за смертельне поранення відвідувача у супермаркеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Працівнику поліції охорони повідомили про підозру за смертельне поранення відвідувача у супермаркеті у Харкові. Про це проінформувала прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Поліцейському оголосили підозру за смертельне поранення відвідувача у супермаркеті

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру працівнику взводу охорони публічної безпеки Управління поліції охорони в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, 5 грудня 2018 року в ході несення служби у супермаркеті, поліцейський використав табельну зброю та смертельно поранив відвідувача.

"Потерпілий відмовлявся оплатити товар, тому його провели у підсобне приміщення, щоб викликати наряд поліції. У ході конфлікту, що виник у підсобному приміщенні, потерпілий завдав працівнику поліції охорони кілька ударів ножем. Після цього, на вулиці, куди вибігли обидва учасники конфлікту, поліцейський двічі вистрілив у бік нападника, що вже тікав. Один з пострілів став смертельним", - повідомили у Бюро.

Працівника поліції підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України), а також у перевищенні влади або службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, із застосуванням насильства (ч. 2. ст. 365 КК України).

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, вінницькому поліцейському, який побив чоловіка за відмову бути понятим, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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