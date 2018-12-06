У харківському супермаркеті поліцейський застрелив покупця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В одному з супермаркетів Харкова під час конфлікту покупець вдарив ножем працівника поліції охорони, а останній вистрелив у чоловіка з табельної зброї. Про це повідомила прес-служба поліції охорони, передає УНН.
Так, подія сталася вчора, 5 грудня, близько 21:30 у супермаркеті на вулиці Шевченка.
"Поліцейський взводу охорони об’єктів, перебуваючи на службі у приміщенні торговельного закладу, близько десятої години вечора отримав від представника охорони супермаркету інформацію про те, що невідомий громадянин відмовляється сплачувати вартість товару. Співробітник поліції охорони з метою врегулювання ситуації підійшов до покупця, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського охорони та завдав йому кілька ножових поранень", – йдеться в повідомленні.
Поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Постраждалих доставили до лікарні.
"Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний. Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Київського відділу поліції. Перевірка триває", – повідомили в поліції охорони.
Нагадаємо, на Одещині порушник вдарив поліцейського в обличчя металевим ключем.