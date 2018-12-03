Під Одесою зловмисник ударив поліцейського ключем по голові

“Коли поліцейський попросив підозрюваного пред’явити для перевірки документи, той раптово вдарив правоохоронця в обличчя металевим ключем, завдавши ушкодження у вигляді рваної рани лоба, гематоми ока та струсу головного мозку”, — йдеться у повідомленні.

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Не розгубившись, працівник поліції затримав правопорушника, після чого звернувся по допомогу до медичних працівників.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зловмисником виявився 31-річний житель Дніпропетровщини, якого за грабіж розшукує Жовтоводський суд. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Зазначається, що інцидент стався на одному з промтоварних ринків Одеського регіону.

Триває слідство.

Нагадаємо, чоловік проведе 12 років за ґратами за напад на поліцейського на Хмельниччині.