Под Одессой злоумышленник ударил полицейского ключом по голове
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Одесской области задержан правонарушитель, который напал на полицейского. Об этом сообщил Авангардовский отдел полиции ГУ НПУ в Одесской области, передает УНН.
“Когда полицейский попросил подозреваемого предъявить для проверки документы, тот внезапно ударил милиционера в лицо металлическим ключом, нанеся повреждения в виде рваной раны лба, гематомы глаза и сотрясения головного мозга”, — говорится в сообщении.
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Не растерявшись, работник полиции задержал правонарушителя, после чего обратился за помощью к медицинским работникам.
По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленником оказался 31-летний житель Днепропетровской области, которого за грабеж разыскивает Желтоводский суд. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Отмечается, что инцидент произошел на одном из промтоварных рынков Одесского региона.
Продолжается следствие.
Напомним, мужчина проведет 12 лет за решеткой за нападение на полицейского в Хмельницкой области.