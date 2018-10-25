За напад на поліцейського на Хмельниччині чоловік проведе 12 років за ґратами

“Шепетівський міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло), ч. 1 ст. 263 (придбання, зберігання вибухових пристроїв, зберігання вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вогнепальної зброї), ст. 348 (замах на вбивство працівника правоохоронного органу) КК України і засудив до покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомив начальник відділу прокуратури області Сергій Наконечний.

Діючи з корисливих мотивів, раніше судимий за вбивство 43-річний чоловік, у травні 2018 року під приводом повернення боргу завітав до своєї знайомої. Проте замість коштів, які зловмисник мав повернути жінці, у свій рюкзак він поклав ніж, ремінці та ізоляційну стрічку.

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Переконавшись, що власниця житла перебуває вдома одна, проникнувши у квартиру, чоловік приступив до реалізації своїх злочинних планів. Розбійник накинув на шию потерпілої заготовлений ремінець та, погрожуючи мисливським ножем, вимагав передати йому 10 тис. доларів США.

Усвідомлюючи загрозу для свого життя та побоюючись за безпеку дочки, яка мала повернутись додому, жінка була змушена погодитись на вимоги свого кривдника та повідомила, що зможе передати таку суму лише після отримання кредиту.

Не відступаючи від своїх вимог, для з’ясування умов отримання кредитних коштів зловмисник зателефонував у банк та надав жінці слухавку аби вона обговорила усі деталі. Коли умови кредитування були відомі, розбійник лишив жінку із зв’язаними руками та ногами у кімнаті, а сам вийшов на кухню.

Скориставшись його відсутністю, потерпіла звільнилась з “кайданів” та через балкон п’ятого поверху втекла до сусідів, звідки і викликала поліцію. Виявивши відсутність господині у квартирі, зловмисник прихопив з собою два мобільних телефони, планшет та утік.

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Переховуючись від правоохоронних органів, підозрюваний озброївся вогнепальною зброєю, яку сам переробив із мисливської, та під час затримання працівниками поліції намагався її використати. Окрім того, за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено бойову осколкову гранату “Ф-1”, яку зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома.

Вину зловмисника було повністю доведено у суді стороною обвинувачення.

Нагадаємо, 4 жовтня в Одесі взяли під варту підозрюваного у нападі на інкасаторів.