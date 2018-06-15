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На Рівненщині через стихійний бунт постраждали вісім поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час стихійного бунту місцевих жителів Рівненщини проти бездіяльності правоохоронних органів у протидії незаконного видобутку бурштину-сирцю між протестувальниками і поліцією виникла сутичка. У результаті по медичну допомогу звернулись вісім поліцейських. Про це повідомила прес-служба ГУ НПУ у Рівненській області, передає УНН

“Станом на 14 годину до медичних закладів за допомогою звернулися восьмеро поліцейських”, — йдеться у повідомленні.

У п’ятницю, 15 червня, об 11:45 поблизу села Федорівка Сарненського району близько 150 місцевих жителів, невдоволених діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу “Київ-Ковель-Ягодин”.

Як зазначається, протестувальники поводили себе агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп, однак ті почали шарпати правоохоронців і кидати у них каміння. Один із чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції.

За фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків та перекриття транспортних комунікацій слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 345 та частиною 1 статтею 279 Кримінального кодексу України.

Через годину учасники протесту розійшлися. Рух транспортних засобів відновлено.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень та завданих тілесних ушкоджень поліцейським зокрема.

Нагадаємо, 14 червня у Дніпропетровській області двоє патрульних поліцейських зазнали нападу хуліганів. У результаті зазнав ушкоджень поліцейський автомобіль

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