У Нікополі хулігани відлупцювали поліцейський автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Нікополі правоохоронці затримали хуліганів, які напали на поліцейських і пошкодили службовий автомобіль. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Дніпропетровській області.
“На поліцейських напала група хуліганів, один з яких биткою розбив лобове скло автомобіля Mitsubishi Outlander. Потім зловмисники почали ображати поліцейських, погрожувати їм та чинити злісний опір. На місце прибули додаткові наряди поліції. Нападників в порядку ст. 208 КПК України затримали та доставили до Нікопольського ВП”, — йдеться у повідомленні.
Було встановлено, що один з них – 36-річний місцевий мешканець вже був раніше судимим за хуліганство, а інший - 33-річний мешканець Марганця раніше не був судимим. Свою агресивну поведінку стосовно правоохоронців затримані пояснюють зловживанням алкоголю.
Подія сталась 13 червня близько 4-ї ранку, коли екіпаж групи реагування патрульної поліції у складі двох поліцейських виїхав на виклик до кафе у зв’язку із спричиненням тілесних ушкоджень чоловіку.
14 червня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловікам було оголошено підозру за ч. 3, 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) ККУ. Санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.
Всі учасники злочину встановлені. Проводяться слідчі і розшукові заходи. Відносно затриманих осіб приймається рішення про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, у квітні від нападу на Буковині постраждали двоє патрульних поліцейських.