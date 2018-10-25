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За нападение на полицейского в Хмельницкой области мужчина проведет 12 лет за решеткой

Киев  •  УНН

 • 11014 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. За разбойное нападение и посягательство на жизнь сотрудника полиции жителя г. Славута приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

“Шепетовский городской суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище), ч. 1 ст. 263 (приобретение, хранение взрывных устройств, хранение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительного органа) УК Украины и приговорил к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, - сообщил начальник отдела прокуратуры области Сергей Наконечный.

Действуя из корыстных побуждений, ранее судимый за убийство 43-летний мужчина, в мая 2018 года под предлогом возврата долга посетил свою знакомую. Однако вместо средств, злоумышленник должен был вернуть женщине, в свой рюкзак он положил нож, ремешки и изоленту.

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Убедившись, что хозяйка жилья находится дома одна, проникнув в квартиру, мужчина приступил к реализации своих преступных планов. Разбойник накинул на шею потерпевшей заготовленный ремешок и, угрожая охотничьим ножом, требовал передать ему 10 тыс. долларов США.

Осознавая угрозу для своей жизни и опасаясь за безопасность дочери, которая должна была вернуться домой, женщина была вынуждена согласиться на требования своего обидчика и сообщила, что сможет передать такую ​​сумму только после получения кредита.

Не отступая от своих требований, для выяснения условий получения кредитных средств злоумышленник позвонил в банк и предоставил женщине трубку чтобы она обсудила все детали. Когда условия кредитования были известны, разбойник оставил женщину со связанными руками и ногами в комнате, а сам вышел на кухню.

Воспользовавшись его отсутствием, потерпевшая освободилась из “оков” и через балкон пятого этажа сбежала к соседям, откуда и вызвала полицию. Обнаружив отсутствие хозяйки в квартире, злоумышленник прихватил с собой два мобильных телефона, планшет и убежал.

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Скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый вооружился огнестрельным оружием, которое сам переделал из охотничьего, и при задержании работниками полиции пытался ее использовать. Кроме того, по месту жительства задержанного была обнаружена и изъята боевая осколочная граната “Ф-1”, которую злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома.

Вину злоумышленника полностью доказана в суде стороной обвинения.

Напомним, 4 октября в Одессе взяли под стражу подозреваемого в нападении на инкассаторов.

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