У Рівному помер поліцейський, на якого напали з вилами

"Сьогодні. У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук. Тиждень тому він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п'яний дебошир. На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Два місяці тому Олександр одружився", - написав Князєв.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який з вилами напав на інспектора групи реагування місцевого відділу поліції. Він прибув на повідомлення про конфлікт між сусідами. Потерпілого 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення із колотим пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку.