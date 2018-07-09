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У Рівному помер поліцейський, на якого напали з вилами

У Рівному помер поліцейський, на якого напали з вилами

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Поліцейський, на якого у Рівненській області напали з вилами, сьогодні помер. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні. У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук. Тиждень тому він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п'яний дебошир. На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Два місяці тому Олександр одружився", - написав Князєв.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який з вилами напав на інспектора групи реагування місцевого відділу поліції. Він прибув на повідомлення про конфлікт між сусідами. Потерпілого 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення із колотим пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку.

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