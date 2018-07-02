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На Рівненщині затримали чоловіка, який з вилами напав на поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. На Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Рівненській області, передає УНН

“В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 33-річний житель села Стовпець Дубенського району, який учора, 1 липня, наніс тілесні ушкодження інспектору групи реагування місцевого відділу поліції, що прибув на повідомлення про конфлікт між сусідами”, — йдеться у повідомленні.

Близько 21:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на вулиці Шевченка у неї виник конфлікт із сусідом. На подію скерували наряд групи реагування у складі двох інспекторів на службовому автомобілі.

Вже під час спілкування зі свідками події, ті повідомили правоохоронцям, що дебошир має при собі незареєстровану вогнепальну зброю та разом із товаришем напередодні залякував нею людей.

Чоловіка, на якого вказували очевидці, застали за місцем проживання, однак той, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводив себе агресивно, і заперечував наявність зброї. Коли інспектор групи реагування повернувся до службового авто, нетверезий зловмисник вихопив вила та наніс спочатку кілька ударів по транспортному засобу, а потім завдав тілесних ушкоджень поліцейському. Нападник з місця події втік.

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Менш ніж за годину, його затримали інспектори групи реагування патрульної поліції поблизу місця проживання рідного брата. Поліцейські виявили там і незареєстровану рушницю, яку вилучили та відправили на експертизу.

Потерпілого, 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення із колотим пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку. Зі слів медиків, його стан — середньої тяжкості.

“За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочали досудове розслідування за статтею 348 Кримінального кодексу України”, — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальник Дубенського відділу поліції Юрій Семеренко.

Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зараз поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру в вчиненні тяжкого злочину та обрання міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін до 15 років.

Нагадаємо, на Рівненщині через стихійний бунт постраждали вісім поліцейських.

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