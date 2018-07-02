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В Ровенской области задержали мужчину, который с вилами напал на полицейского

В Ровенской области задержали мужчину, который с вилами напал на полицейского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. На Ровенщине полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения правоохранителю. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.

“В изоляторе временного содержания находится 33-летний житель села Столбец Дубенского района, вчера, 1 июля, нанес телесные повреждения инспектору группы реагирования местного отдела полиции, который прибыл на сообщение о конфликте между соседями”, — говорится в сообщении.

Около 21:00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, на улице Шевченко у нее возник конфликт с соседом. К месту события направили наряд группы реагирования в составе двух инспекторов на служебном автомобиле.

Уже во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал ним людей.

Мужчину, на которого указывали очевидцы, застали по месту жительства, однако тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, и отрицал наличие оружия. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый злоумышленник выхватил вилы и нанес сначала несколько ударов по транспортному средству, а затем причинил телесные повреждения полицейскому. Нападающий с места происшествия скрылся.

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Менее чем за час, его задержали инспекторы группы реагирования патрульной полиции вблизи места проживания родного брата. Полицейские обнаружили там и незарегистрированное ружье, которое изъяли и направили на экспертизу.

Потерпевшего, 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. По словам медиков, его состояние — средней тяжести.

“По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины”, — сообщил временно исполняющий обязанности начальник Дубенского отдела полиции Юрий Семеренко.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в Ровенской области из-за стихийного бунта пострадали восемь полицейских.

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