В Ровно умер полицейский, на которого напали с вилами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Полицейский, на которого в Ровенской области напали с вилами, сегодня умер. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook, передает УНН.
"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он выехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там его с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции. Два месяца назад Александр женился", - написал Князев.
Напомним, в Ровенской области полицейские задержали мужчину, который с вилами напал на инспектора группы реагирования местного отдела полиции. Он прибыл на сообщение о конфликте между соседями. Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга.