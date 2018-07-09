В Ровно умер полицейский, на которого напали с вилами

"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он выехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там его с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции. Два месяца назад Александр женился", - написал Князев.

Напомним, в Ровенской области полицейские задержали мужчину, который с вилами напал на инспектора группы реагирования местного отдела полиции. Он прибыл на сообщение о конфликте между соседями. Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга.