В харьковском супермаркете полицейский застрелил покупателя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В одном из супермаркетов Харькова во время конфликта покупатель ударил ножом работника полиции охраны, а последний выстрелил в мужчину из табельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба полиции охраны, передает УНН.
Так, происшествие случилось вчера, 5 декабря, около 21:30 в супермаркете на улице Шевченко.
"Полицейский взвода охраны объектов, находясь на службе в помещении торгового заведения, около десяти часов вечера получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный гражданин отказывается платить стоимость товара. Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к покупателю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений", – говорится в сообщении.
Полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего. Пострадавших доставили в больницу.
"Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное. Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", – сообщили в полиции охраны.
Напомним, в Одесской области нарушитель ударил полицейского в лицо металлическим ключом.