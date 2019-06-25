Полицейскому объявили подозрение за смертельное ранение посетителя в супермаркете

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 37777 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 86226 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 129975 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 121519 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 68771 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74590 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188032 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150691 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158885 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138724 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
51%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 9044 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 4486 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 10728 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 9098 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 12435 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 129975 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 121519 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 92012 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 103538 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 133454 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10642 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 13073 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15618 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18470 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20216 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Полицейскому объявили подозрение за смертельное ранение посетителя в супермаркете

Киев • УНН

 • 8363 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Работнику полиции охраны сообщили о подозрении в смертельное ранение посетителя в супермаркете в Харькове. Об этом проинформировала пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

Полицейскому объявили подозрение за смертельное ранение посетителя в супермаркете

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении работнику взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете, полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя.

"Пострадавший отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции. В ходе конфликта, возникшего в подсобном помещении, потерпевший нанес работнику полиции охраны несколько ударов ножом. После этого, на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону нападающего, уже бежал. Один из выстрелов стал смертельным", - сообщили в Бюро.

Работника полиции подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 УК Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, с применением насилия (ч. 2. ст. 365 УК Украины).

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, винницком полицейскому, который избил мужчину за отказ быть понятым, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84