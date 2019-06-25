Полицейскому объявили подозрение за смертельное ранение посетителя в супермаркете

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении работнику взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете, полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя.

"Пострадавший отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции. В ходе конфликта, возникшего в подсобном помещении, потерпевший нанес работнику полиции охраны несколько ударов ножом. После этого, на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону нападающего, уже бежал. Один из выстрелов стал смертельным", - сообщили в Бюро.

Работника полиции подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 УК Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, с применением насилия (ч. 2. ст. 365 УК Украины).

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, винницком полицейскому, который избил мужчину за отказ быть понятым, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.