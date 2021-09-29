В Киевской области мусоровоз столкнулся с легковушкой: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и мусоровоза, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области, информирует УНН.
Детали
По сообщению патрульных, в поселке Козин сегодня около 7 часов утра, на улице Старокиевской, у дамбы, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota. "По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы в больницу", - указали сначала в патрульной полиции.
Позже в ГУНП в Киевской области уточнили: "По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corola, не учитывая скорости и допустил столкновение с мусоровозом Mercedes, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли на месте, еще 2 пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу".
Известно, что из-за аварии движение было затруднено в обоих направлениях. Все обстоятельства происшествия будут выяснять следователи.
Напомним
В Николаевской области на днях произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков, в которой 4 человек погибли и 7 травмировались.