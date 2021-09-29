На Київщині сміттєвоз зіткнувся з легковиком: дві людини загинули

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За повідомленням патрульних, у селищі Козин сьогодні близько 7-ї години ранку, на вулиці Старокиївській, біля дамби, сталася ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. "За попередньою інформацію: дві людини загинуло, трьох шпиталізовано до лікарні", - вказали спочатку у патрульній поліції.

Згодом у ГУНП у Київській області уточнили: "За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Corola, не врахувавши швидкості та допустив зіткнення з сміттєвозом Mercedes, внаслідок чого водій та пасажир легковика загинули на місці, ще 2 пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні".

Відомо, що через аварію рух був ускладнений в обох напрямках. Всі обставини події будуть з’ясовувати слідчі.

Нагадаємо

На Миколаївщині днями сталася ДТП за участі мікроавтобуса і двох вантажівок, у якій 4 людей загинули та 7 травмувались.