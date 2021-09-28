На Миколаївщині сталось масштабне ДТП за участі мікроавтобусу та двох вантажівок: четверо загиблих, семеро травмованих

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“27 вересня, близько 19:55 на автодорозі „Снігурівка — Калинівка“ перед с. Широке сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом”, — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у т.ч. 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Зазначається, що водії вантажних автомобілів 62-х та 47-ми років не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, медики та рятувальники.

Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

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