На Миколаївщині сталось масштабне ДТП за участі мікроавтобусу та двох вантажівок: четверо загиблих, семеро травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На Миколаївщині сталась ДТП за участі мікроавтобуса і двох вантажівок, у якій 4 людей загинули та 7 травмувались. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію області.
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“27 вересня, близько 19:55 на автодорозі „Снігурівка — Калинівка“ перед с. Широке сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у т.ч. 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.
Зазначається, що водії вантажних автомобілів 62-х та 47-ми років не постраждали.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, медики та рятувальники.
Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.
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