На Николаевщине произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков: четверо погибших, семеро травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На Николаевщине произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков, в которой 4 человека погибли и 7 травмировались. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Цитата
“27 сентября, около 19:55 на автодороге „Снигиревка — Калиновка“ перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом”, — говорится в сообщении.
Детали
Вследствие ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в т.ч. 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29-ти до 47-ми лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Отмечается, что водители грузовых автомобилей 62-х и 47-ми лет не пострадали.
Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Сейчас на месте происшествия работают следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, медики и спасатели.
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Напомним
В Одессе пьяный водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водительница авто погибла на месте.