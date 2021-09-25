В Одесі п'яний водій BMW спричинив смертельне ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Одесі п’яний водій BMW поїхав на червоне світло та зіткнувся з Toyota. 41-річна кермувальниця авто загинула на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.
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“Сьогодні о другій ночі на перехресті вулиць Щорса та Корнюшина 31-річний водій BMW поїхав на червоне світло та зіткнувся з Toyota. 41-річна кермувальниця авто загинула на місці від отриманих травм”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що водія перевірили на вміст алкоголю у крові, медичний огляд показав, що він був нетверезий.
Так, відомості щодо ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Доповнення
На трасі Одеса-Кучурган Citroën зіткнувся із вантажівкою. В аварії постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків у важкому стані.