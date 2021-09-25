В Одессе пьяный водитель BMW совершил смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Одессе пьяный водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водитель авто погибла на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.
Цитата
“Сегодня в два часа ночи на перекрестке улиц Щорса и Корнюшина 31-летний водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водитель авто погибла на месте от полученных травм”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что водителя проверили на содержание алкоголя в крови, медицинский осмотр показал, что он был нетрезв.
Так, сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Дополнение
На трассе Одесса-Кучурган Citroën столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии.