Масштабна ДТП в Одеській області: постраждало четверо дорослих та 6-річних хлопчик

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“Внаслідок аварії в селі Кам’янка постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.

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Попередньо відомо, що автомобіль “Citroën” зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку. Від зіткнення травм зазнали всі пасажири та кермувальник “Citroën”.

Наразі на місці аварії працюють співробітники Одеського районного управління поліції № 2 та рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

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