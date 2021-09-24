Масштабна ДТП в Одеській області: постраждало четверо дорослих та 6-річних хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На трасі Одеса-Кучурган “Citroën” зіткнувся із вантажівкою. В аварії постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків у важкому стані, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
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“Внаслідок аварії в селі Кам’янка постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Попередньо відомо, що автомобіль “Citroën” зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку. Від зіткнення травм зазнали всі пасажири та кермувальник “Citroën”.
Наразі на місці аварії працюють співробітники Одеського районного управління поліції № 2 та рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.
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