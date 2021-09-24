Масштабное ДТП в Одесской области: пострадали четверо взрослых и 6-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. На трассе Одесса-Кучурган "Citroën" столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
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"В результате аварии в селе Каменка пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Детали
Предварительно известно, что автомобиль "Citroën" столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. От столкновения травмы получили все пассажиры и водитель "Citroën".
Сейчас на месте аварии работают сотрудники Одесского районного управления полиции № 2 и спасатели. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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