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Масштабна ДТП на трасі Київ-Чоп, травмовано жінку

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. На трасі Київ-Чоп, у Рівненському районі, сталась ДТП за участі чотирьох авто, є поранений, передає УНН із посиланням на рятувальників.

Цитата

"... надійшло повідомлення про ДТП на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Біла Криниця Рівненського району. На місце події було направлено чергове відділення бійців аварійно-рятувальної частини міста Рівне та пожежників місцевої пожежної команди", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Прибувши на місце виклику рятувальники побачили, що в дорожньо-транспортну пригоду потрапили чотири автівки, а саме: вантажний автомобіль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 та BMW, травмовано 1 особу.

Рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах та надали допомогу по діставанню потерпілої жінки з автівки та транспортували її до автомобіля швидкої медичної допомоги.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції, яка і з’ясовує усі обставини.

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