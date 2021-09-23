Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп, травмирована женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. На трассе Киев-Чоп, в Ровенском районе, произошло ДТП с участием четырех авто, есть раненый, передает УНН со ссылкой на спасателей.
Цитата
"... поступило сообщение о ДТП на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Белая Крыныця Ровенского района. На место происшествия было направлено дежурное отделение бойцов аварийно-спасательной части города Ровно и пожарных местной пожарной команды", - говорится в сообщении.
Детали
Прибыв на место вызова спасатели увидели, что в дорожно-транспортное происшествие попали четыре автомобиля, а именно: грузовой автомобиль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW, травмирован 1 человек.
Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах и оказали помощь - достали потерпевшую женщину из автомобиля и транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, и выясняет все обстоятельства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кроссовер смяло из-за удара в фуру: в ДТП на трассе погибли три человека