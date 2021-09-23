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Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп, травмирована женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. На трассе Киев-Чоп, в Ровенском районе, произошло ДТП с участием четырех авто, есть раненый, передает УНН со ссылкой на спасателей.

Цитата

"... поступило сообщение о ДТП на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Белая Крыныця Ровенского района. На место происшествия было направлено дежурное отделение бойцов аварийно-спасательной части города Ровно и пожарных местной пожарной команды", - говорится в сообщении.

Детали

Прибыв на место вызова спасатели увидели, что в дорожно-транспортное происшествие попали четыре автомобиля, а именно: грузовой автомобиль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW, травмирован 1 человек.

Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах и оказали помощь - достали потерпевшую женщину из автомобиля и транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, и выясняет все обстоятельства.

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