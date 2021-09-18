Кросовер зім'яло через удар у фуру: у ДТП на трасі загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На трасі на Сумщині у нічній ДТП загинули троє людей, ще одна особа - у тяжкому стані у лікарні. Відкрито кримінальне провадження, повідомляє УНН з посиланням на дані поліції Сумської області.
Подія сталася вчора, близько 23:50, на автодорозі Суми – Київ – Юнаківка, неподалік села Штепівка.
Деталі
Як попередньо встановили працівники поліції, 32-річний водій автомобіля Toyota Highlander допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причепом під керуванням 43-річного чоловіка.
У результаті зіткнення, три пасажира Toyota Highlander, а саме 41-річна жінка та 45-річний та 41-річний чоловік, від отриманих травм померли на місці події, водій легковика доставлений до лікарні в тяжкому стані.
За цим фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).