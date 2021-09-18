Кроссовер смяло из-за удара в фуру: в ДТП на трассе погибли три человека

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. На трассе в Сумской области в ночном ДТП погибли три человека, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Открыто уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на данные полиции области.

Происшествие произошло вчера, около 23:50, на автодороге Сумы - Киев - Юнаковка, близ села Штеповка.

Детали

Как предварительно установили сотрудники полиции, 32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины.

В результате столкновения, три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина и 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).

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