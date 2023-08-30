В Киеве и области ракетная атака, слышны мощные взрывы

Цитата

«Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Подробности

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице раздаются взрывы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранные компоненты в российских дронах: в ОП назвали основных поставщиков и выложили предложения по противодействию