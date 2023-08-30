В Киеве и области ракетная атака, слышны мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве и области прогремели мощные взрывы, в регионе работают силы ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.
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«Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице раздаются взрывы.
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