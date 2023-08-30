У Києві та області ракетна атака, чути потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві та області пролунали потужні вибухи, у регіоні працюють сили ППО. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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«Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці лунають вибухи.
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