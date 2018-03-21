В Киевской области чиновники одного из горсоветов "погорели" на взятке: СБУ сообщила подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух руководителей отдела архитектуры и градостроительства и отдела Государственной архитектурно-строительной инспекции исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Чиновники требовали пятьсот шестьдесят тысяч у местного жителя за выдачу документов на принятие в эксплуатацию частного жилого дома и неналожения штрафа за отсутствие проектной документации", - говорится в сообщении спецслужбы.
Главный архитектор города был задержан в его рабочем кабинете при получении взятки в размере 10 тыс. долларов. Оперативники задокументировали перечисления неправомерной выгоды в размере 300 тыс. гривен на банковские реквизиты начальника отдела Госархстройинспекции. Чиновника задержали после поступления всей суммы взятки.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Также продолжаются неотложные следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, прокуратура АРК совместно с СБУ задержала при получении взятки начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и главного архитектора города Васильков.