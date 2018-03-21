На Київщині посадовці однієї з міськрад "погоріли" на хабарі: СБУ повідомила подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили двох керівників відділу архітектури і містобудування та відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції виконавчого комітету однієї з міських рад Київської області на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
"Посадовці вимагали п’ятсот шістдесят тисяч у місцевого жителя за видачу документів на прийняття в експлуатацію приватного житлового будинку та ненакладення штрафу за відсутність проектної документації", - йдеться в повідомленні спецслужби.
Головного архітектора міста було затримано в його робочому кабінеті під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів. Оперативники задокументували перерахування неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч гривень на банківські реквізити начальника відділу Держархбудінспекції. Посадовця затримали після надходження всієї суми хабара.
Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Також тривають невідкладні слідчі дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, прокуратура АРК разом із СБУ затримала при отриманні хабара начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та головного архітектора міста Васильків.