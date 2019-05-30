В Киевской области покончил с собой студент Академии прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киевской области слушатель Национальной академии прокуратуры Украины покончил с собой. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Событие стало в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Мужчина 1992 года рождения повесился в подвале.
Причины и обстоятельства самоубийства пока не известны.
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Полиция проводит расследование.
Напомним, на днях в Одесской области мужчина повесился в лесополосе.