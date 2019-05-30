На Київщині покінчив із собою студент Академії прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Київській області слухач Національної академії прокуратури України покінчив із собою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія стала в селі Крюківщина Києво-Святошинського району. Чоловік 1992 року народження повісився у підвалі.
Причини та обставини самогубства наразі не відомі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишній учасник АТО підірвав гранату, погрожуючи самогубством
Поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, днями в Одеській області чоловік повісився у лісосмузі.