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На Київщині покінчив із собою студент Академії прокуратури

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У Київській області слухач Національної академії прокуратури України покінчив із собою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія стала в селі Крюківщина Києво-Святошинського району. Чоловік 1992 року народження повісився у підвалі.

Причини та обставини самогубства наразі не відомі.

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Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, днями в Одеській області чоловік повісився у лісосмузі.

Українські Національні Новини

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