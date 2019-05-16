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У лісосмузі на Одещині знайшли повішеного чоловіка

У лісосмузі на Одещині знайшли повішеного чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У Одеській області у лісосмузі знайшли тіло повішеного чоловіка, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції.

Зазначається, що тіло чоловіка у зашморгу було виявлено сьогодні близько четвертої ранку в лісосмузі поблизу одного з сіл Лиманського району.

Правоохоронці встановили, що померлий - уродженець іншої області, 1980 року народження, який на Одещині винаймав житло.

При огляді тіла небіжчика зовнішніх слідів насильницької смерті не виявили. Подія попередньо кваліфікована за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство", остаточне рішення буде прийнято після висновку судмедексперта.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Краматорську самогубцю зняли з даху багатоповерхівки.

Українські Національні Новини

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